We Francji policja wszczęła wewnętrzne dochodzenia w sprawie 36 skarg na przemoc ze strony funkcjonariuszy podczas protestów szkolnych. Jak informuje The Guardian, minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez powiedział w Senacie, że cztery osoby niepełnoletnie, według skarżących, doznały obrażeń od urządzeń wybuchowych, a kolejnych sześć odniosło poważne obrażenia.

W kraju trwa czwarty tydzień jednego z największych ruchów protestu młodzieży w ostatnich dekadach. Uczniowie zablokowali setki szkół, domagając się zastąpienia nieobecnych nauczycieli i remontu zaniedbanych budynków.

Obrażenia nastolatków

15-letni uczeń szkoły zawodowej w mieście Lens stracił 5 października lewą rękę w wyniku eksplozji policyjnego granatu hukowo-błyskowego w pobliżu protestu. Jego adwokat Bertrand Wattez oświadczył, że obrażenia nastolatka przypominają rany wojenne. Według prawnika chłopiec przyszedł do szkoły na zajęcia i nie brał udziału w przemocy. Prokuratura w Béthune twierdziła, że granat został podniesiony z ziemi, jednak Wattez temu zaprzeczył. Rodzina złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

W Saint-Ouen-l'Aumône, na północny zachód od Paryża, 14-letni nastolatek doznał złamań szczęki i ciężkich uszkodzeń zębów po rzekomym trafieniu pociskiem z granatnika, twierdzi jego adwokatka Elsa Marcel. Według niej strzał oddano z odległości około 1,5 metra. Rodzina złożyła skargę w sprawie usiłowania zabójstwa. Jeden policjant został zawieszony w służbie, a jego działania są oficjalnie badane.

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W mieście Tours policjantowi postawiono zarzut pobicia w okolicznościach obciążających po tym, jak 16-letni uczeń szkoły zawodowej, rzekomo po strzale z urządzenia do gumowych kul, stracił wzrok w jednym oku. Funkcjonariusz zaprzecza zarzutom.

Zatrzymania niepełnoletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od początku protestów szkolnych w połowie września 6773 osoby poniżej 18. roku życia po zatrzymaniu umieszczono w policyjnym areszcie. Ponad tysiąc z nich nie usłyszało zarzutów, 2190 niepełnoletnich może stanąć przed postępowaniem prawnym, a wobec niemal dwóch tysięcy zastosowano środki alternatywne, w tym kursy edukacji obywatelskiej, bez procesu i wyroku skazującego.

Prawnicy i obrońcy praw człowieka mówią o rekordowej liczbie zatrzymań niepełnoletnich, a także o relacjach nastolatków dotyczących pobić, upokorzeń oraz rasistowskich i seksistowskich obelg podczas zatrzymań. Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nie skomentowały tych twierdzeń. Nuñez w parlamencie zaprzeczył nadmiernemu użyciu siły lub policyjnym represjom i zawiesił stosowanie granatów hukowo-błyskowych podczas szkolnych demonstracji.

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