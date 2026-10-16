法国警方已就校园抗议期间执法人员暴力行为的36起投诉展开内部调查。据《卫报》报道，内政部长洛朗·努涅斯在参议院表示，据投诉人称，4名未成年人因爆炸装置受伤，另有6人遭受严重伤害。

该国正处于近几十年来规模最大的青年抗议运动之一的第四周。学生封锁了数百所学校，要求补充缺席教师并修缮失修建筑。

青少年受伤

10月5日，朗斯市一名15岁的职业学校学生在抗议活动附近因一枚警方震爆弹爆炸失去左手。他的律师贝特朗·瓦特兹表示，这名少年的伤势类似战争创伤。律师称，这名男孩到学校上课，并未参与暴力行为。贝蒂讷检察院称，这枚手榴弹是从地上捡起的，但瓦特兹否认了这一说法。其家人已提出刑事投诉。

在巴黎西北部的圣图安-洛蒙，一名14岁少年据称遭榴弹发射器射出的弹体击中，导致下颌骨骨折和严重牙齿损伤，其律师埃尔莎·马塞尔表示。据她称，开枪距离约为1.5米。其家人就谋杀未遂提出投诉。一名警察已被停职，其行为正受到正式调查。

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在图尔市，一名警察被指控在加重情节下实施殴打；此前，一名16岁的职业学校学生据称在被橡胶子弹发射装置射击后失去一只眼睛的视力。该执法人员否认指控。

未成年人被拘留

司法部表示，自9月中旬校园抗议开始以来，6773名18岁以下人员在被拘留后被置于警方羁押中。其中超过1000人未被起诉，2190名未成年人可能面临法律追诉，近2000人被采取替代措施，包括公民教育课程，且未经过审判或被判有罪。

律师和人权捍卫者称，未成年人被拘留人数创下纪录，并称有青少年报告在被拘留期间遭到殴打、羞辱以及种族主义和性别歧视辱骂。司法部和内政部未对这些说法发表评论。努涅斯在议会否认存在过度使用武力或警方镇压，并暂停在校园示威中使用震爆弹。

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