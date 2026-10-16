Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости непрерывной борьбы с коррупцией и призвал при необходимости «выкорчёвывать или срубать больные деревья». Отредактированную стенограмму его речи, произнесённой в январе на пятом пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, опубликовал партийный журнал Qiushi, сообщает South China Morning Post.

Си назвал коррупцию «самым большим риском, угрозой и вызовом» для Коммунистической партии Китая и заявил, что она остаётся распространённой и склонной к повторению. По его словам, антикоррупционная кампания находится в сложной ситуации, и отступать в этой борьбе нельзя.

Пленум в Пекине

Публикация стенограммы появилась менее чем за две недели до пятого пленарного заседания 20-го Центрального комитета КПК, которое должно пройти в Пекине 26–29 октября. Ожидается, что высокопоставленные партийные чиновники обсудят и одобрят документ об углублении внутрипартийного самоуправления.

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Среди ожидаемых тем пленума — противодействие системной коррупции, усиление политического надзора в партии и устранение институциональных пробелов в бюрократических и государственных структурах. Заседание также пройдёт на фоне подготовки кадровых изменений, которые должны быть окончательно оформлены на партийном съезде следующей осенью.

Проверки чиновников и правила надзора

Антикоррупционная кампания уже затронула 34 из 205 полноправных членов Центрального комитета: они либо находятся под следствием, либо лишились мест во Всекитайском собрании народных представителей. Во вторник Центральная комиссия по проверке дисциплины объявила о расследовании коррупции в отношении бывшего мэра Чунцина Хуан Цифаня — через восемь лет после его выхода на пенсию.

Си также призвал активизировать расследования коррупции с участием ключевых руководителей, молодых кадров и других лиц. Он отметил, что часть внутрипартийных норм слишком общая, а в системе регулирования сохраняются пробелы. Отдельно китайский лидер поддержал использование больших данных и других технологий для надзора, одновременно подчеркнув необходимость усиливать этическое регулирование и защиту данных.

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