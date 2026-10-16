Prezydent Chin Xi Jinping oświadczył, że konieczna jest nieprzerwana walka z korupcją, i wezwał, by w razie potrzeby „wykorzeniać lub wycinać chore drzewa”. Zredagowany zapis jego przemówienia wygłoszonego w styczniu na piątym posiedzeniu plenarnym Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny KPCh opublikował partyjny magazyn Qiushi, informuje South China Morning Post.

Xi nazwał korupcję „największym ryzykiem, zagrożeniem i wyzwaniem” dla Komunistycznej Partii Chin i oświadczył, że nadal jest ona powszechna i ma skłonność do powracania. Według niego kampania antykorupcyjna znajduje się w trudnej sytuacji, a w tej walce nie można się wycofać.

Plenum w Pekinie

Publikacja zapisu pojawiła się na mniej niż dwa tygodnie przed piątym posiedzeniem plenarnym 20. Komitetu Centralnego KPCh, które ma odbyć się w Pekinie w dniach 26–29 października. Oczekuje się, że wysokiej rangi działacze partyjni omówią i zatwierdzą dokument dotyczący pogłębienia wewnątrzpartyjnego samorządności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród oczekiwanych tematów plenum są przeciwdziałanie systemowej korupcji, wzmocnienie nadzoru politycznego w partii oraz usunięcie luk instytucjonalnych w strukturach biurokratycznych i państwowych. Posiedzenie odbędzie się również w czasie przygotowań do zmian kadrowych, które mają zostać ostatecznie sformalizowane na zjeździe partii następnej jesieni.

Kontrole urzędników i zasady nadzoru

Kampania antykorupcyjna objęła już 34 z 205 pełnoprawnych członków Komitetu Centralnego: są oni albo objęci śledztwem, albo stracili mandaty w Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych. We wtorek Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny ogłosiła wszczęcie dochodzenia korupcyjnego wobec byłego burmistrza Chongqingu Huang Qifana — osiem lat po jego przejściu na emeryturę.

Xi wezwał również do zintensyfikowania śledztw w sprawach korupcji z udziałem kluczowych przywódców, młodych kadr i innych osób. Zauważył, że część wewnątrzpartyjnych norm jest zbyt ogólna, a w systemie regulacyjnym nadal istnieją luki. Osobno chiński przywódca poparł wykorzystanie dużych zbiorów danych i innych technologii do nadzoru, jednocześnie podkreślając potrzebę wzmocnienia regulacji etycznych i ochrony danych.

Czytaj nas na