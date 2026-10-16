中国国家主席习近平表示，必须持续不断地反腐败，并呼吁在必要时“连根拔起或砍倒病树”。据《南华早报》报道，党刊《求是》刊登了他今年1月在中共中央纪律检查委员会第五次全体会议上发表讲话的经编辑整理稿。

习近平称，腐败是中国共产党面临的“最大风险、威胁和挑战”，并表示腐败仍然普遍存在，且容易反复。按他的说法，反腐败斗争形势复杂，这场斗争不能退却。

北京全会

这份讲话稿的发表距离中共二十届中央委员会第五次全体会议不足两周，该会议将于10月26日至29日在北京举行。预计党的高级官员将讨论并批准一份关于深化党内自治的文件。

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预计全会讨论的议题包括应对系统性腐败、加强党内政治监督，以及消除官僚和国家机构中的制度性漏洞。此次会议还将在筹备人事变动的背景下举行，这些变动将于明年秋季的党代会上最终确定。

官员审查与监督规则

反腐败运动已波及205名中央委员会正式委员中的34人：他们要么正在接受调查，要么已失去全国人民代表大会的席位。周二，中央纪律检查委员会宣布对前重庆市市长黄奇帆展开腐败调查，距其退休已过去八年。

习近平还呼吁加大对涉及关键领导人、年轻干部和其他人员的腐败案件调查力度。他指出，一些党内规范过于笼统，监管体系中仍存在漏洞。此外，这位中国领导人支持利用大数据和其他技术开展监督，同时强调需要加强伦理监管和数据保护。

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