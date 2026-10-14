В Бангкоке, Таиланд, Пакистан призвал реформировать международную финансовую архитектуру перед началом своего председательства в Группе 24 развивающихся стран. Министр финансов Мухаммад Аурангзеб озвучил позицию страны на встрече министров финансов и руководителей центральных банков G-24, состоявшейся на полях ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка. Об этом сообщает The Express Tribune.

Аурангзеб, который сейчас является первым заместителем председателя G-24, назвал три приоритета для объединения: вернуть развитие в центр международной финансовой системы, сделать Бреттон-Вудские институты более представительными и чувствительными к потребностям государств, а также построить ориентированную на развитие финансовую архитектуру.

Поддержка стран во время реформ

По словам министра, реформа должна обеспечивать своевременную помощь странам, осуществляющим сложные преобразования и одновременно сталкивающимся с не зависящими от них внешними потрясениями. Он также заявил, что Пакистан как будущий председатель G-24 будет работать над усилением коллективного влияния группы, чтобы голос Глобального Юга приводил к конкретным результатам.

На встречах с инвесторами, организованных Jefferies International и Barclays, пакистанская делегация говорила об улучшении бюджетного и внешнего балансов, первичных профицитах, росте резервов, повышении рейтингов и восстановлении доступа к рынкам капитала. Среди тем были программа при поддержке МВФ, управление долгом, сукук, дальнейшие выпуски панда-облигаций и токенизация.

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Диверсификация заимствований

Аурангзеб сообщил Nikkei Asia, что Пакистан продолжит диверсифицировать источники финансирования. Он допустил возможность новых облигаций в юанях, а также рассмотрение выпуска самурайских облигаций в иенах, одновременно подчеркнув, что страна не стремится увеличивать общий объем внешнего долга.

В середине мая Пакистан разместил первые панда-облигации на 1,75 млрд юаней, или 261 млн долларов, в рамках программы объемом 7,2 млрд юаней. Частичные гарантии предоставили Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Министр заявил, что возвращение на рынки капитала должно помочь улучшить структуру внешнего долга без наращивания его общего объема.

Пакистан является членом МВФ с 1950 года и находится в рамках 25-й программы с фондом. По данным издания, по состоянию на понедельник страна задолжала МВФ около 10,5 млрд долларов.

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