Пакистан закликав реформувати світову фінансову систему — The Express Tribune

У Бангкоку в Таїланді Пакистан закликав реформувати міжнародну фінансову архітектуру перед початком свого головування в Групі 24 країн, що розвиваються. Міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб озвучив позицію країни на зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків G-24, що відбулася на полях щорічних зборів МВФ та Світового банку. Про це повідомляє The Express Tribune.

Аурангзеб, який нині є першим заступником голови G-24, назвав три пріоритети для об'єднання: повернути розвиток у центр міжнародної фінансової системи, зробити Бреттон-Вудські інституції більш представницькими та чутливими до потреб держав, а також побудувати фінансову архітектуру, орієнтовану на розвиток.

Підтримка країн під час реформ

За словами міністра, реформа має забезпечувати своєчасну допомогу країнам, які здійснюють складні перетворення та водночас стикаються із зовнішніми потрясіннями, що від них не залежать. Він також заявив, що Пакистан як майбутній голова G-24 працюватиме над посиленням колективного впливу групи, аби голос Глобального Півдня приводив до конкретних результатів.

На зустрічах з інвесторами, організованих Jefferies International і Barclays, пакистанська делегація говорила про покращення бюджетного та зовнішнього балансів, первинні профіцити, зростання резервів, підвищення рейтингів і відновлення доступу до ринків капіталу. Серед тем були програма за підтримки МВФ, управління боргом, сукук, подальші випуски панда-облігацій і токенізація.

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Диверсифікація запозичень

Аурангзеб повідомив Nikkei Asia, що Пакистан продовжить диверсифікувати джерела фінансування. Він припустив можливість нових облігацій у юанях, а також розгляду випуску самурайських облігацій у єнах, водночас наголосивши, що країна не прагне збільшувати загальний обсяг зовнішнього боргу.

У середині травня Пакистан розмістив перші панда-облігації на 1,75 млрд юанів, або $261 млн, у межах програми обсягом 7,2 млрд юанів. Часткові гарантії надали Азійський банк розвитку та Азійський банк інфраструктурних інвестицій. Міністр заявив, що повернення на ринки капіталу має допомогти поліпшити структуру зовнішнього боргу без нарощування його загального обсягу.

Пакистан є членом МВФ із 1950 року та перебуває у межах 25-ї програми з фондом. За даними видання, станом на понеділок країна заборгувала МВФ близько $10,5 млрд.

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