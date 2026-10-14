在尼泊尔比拉特纳加尔，各省政府首脑提议加强地区间合作，同时再次呼吁联邦当局向其下放更多权力和资源。据《加德满都邮报》报道，10月13日至14日举行的跨省会议讨论了警察整合、公务员管理、预算转移支付和权力划分问题。

七个省中的六个省领导人，以及首席秘书、省级政策与规划委员会代表和首席法律顾问参加了会议。只有苏杜尔帕什奇姆省政府首脑未出席。

旧要求未取得实质进展

甘达基省政府首脑苏伦德拉·拉杰·潘迪表示，在2023年博卡拉会议上各地区向联邦政府提出的17项要求中，只有驾驶执照签发问题得到部分落实。据他所说，各省获准印制驾照，但只能在联邦当局指定的印刷厂印制。

潘迪强调，宪法赋予各省责任，但它们没有履行这些责任所需的适当工具和资源。他列举的未解决问题包括警察整合、联邦公务员法、教育和林业领域的立法、行政权力下放以及财政资源分配。

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蓝毗尼省政府首脑切特·纳拉扬·阿查里亚也表示，省级警察和行政管理法律的通过遭到拖延，阻碍了地区当局的工作。马德什省政府首脑克里希纳·普拉萨德·亚达夫批评联邦中央向省级部门任命秘书的做法，认为这威胁地区自治。

联合项目建议

亚达夫提议成立省政府首脑伙伴关系论坛，所有七位地区领导人都将加入该论坛。他还提出设立跨省互动专项基金和跨省投资银行的构想。

巴格马蒂省政府首脑基兰·塔帕·马加尔呼吁更明确地划分三级政府的权力，并将应对气候变化、灾害响应和经济合作确定为共同优先事项。各省领导人还指出，在农业、旅游、基础设施和民防领域开展联合倡议，可帮助更有效地利用地区资源。

联邦制规划专家希姆拉尔·德夫科塔指出，在省级政府成立九年后重复提出相同要求，表明联邦制实施仍存在缺口。他呼吁会议评估在博卡拉提出的要求的落实情况，并制定具体实施计划。

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