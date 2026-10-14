Глави провінцій Непалу запропонували новий формат співпраці — Kathmandu Post

У непальському Біратнагарі глави урядів провінцій запропонували посилити співпрацю між регіонами, водночас знову закликавши федеральну владу передати їм більше повноважень і ресурсів. На міжпровінційній конференції, що відбулася 13–14 жовтня, обговорювали інтеграцію поліції, управління державною службою, бюджетні трансферти та розподіл повноважень, повідомляє Kathmandu Post.

У зустрічі брали участь керівники шести з семи провінцій, а також головні секретарі, представники провінційних комісій з питань політики та планування і головні юридичні радники. Не прибув лише глава уряду провінції Судурпашчим.

Старі вимоги без суттєвого поступу

Глава уряду Гандакі Сурендра Радж Панде заявив, що з 17 вимог, висунутих регіонами до федерального уряду на конференції в Покхарі 2023 року, частково виконали лише питання видачі водійських посвідчень. За його словами, провінціям дозволили друкувати посвідчення, але лише у друкарні, визначеній федеральною владою.

Панде наголосив, що конституція покладає на провінції обов’язки, однак вони не мають відповідних інструментів і ресурсів для їх виконання. Серед невирішених питань він назвав інтеграцію поліції, закон про федеральну державну службу, законодавство у сферах освіти й лісового господарства, передачу адміністративних повноважень і розподіл фінансових ресурсів.

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Глава уряду Лумбіні Чет Нараян Ачар’я також заявив, що затримки з ухваленням законів про провінційну поліцію та адміністрацію перешкоджають роботі регіональної влади. Керівник уряду Мадхешу Крішна Прасад Ядав розкритикував практику призначення федеральним центром секретарів до провінційних міністерств, вважаючи її загрозою автономії регіонів.

Пропозиції для спільних проєктів

Ядав запропонував створити Форум партнерства глав урядів провінцій, до якого увійшли б усі семеро керівників регіонів. Він також висунув ідеї спеціального фонду для міжпровінційної взаємодії та міжпровінційного інвестиційного банку.

Глава уряду Багматі Кіран Тхапа Магар закликав чіткіше розмежувати повноваження трьох рівнів влади та визначити спільними пріоритетами боротьбу зі зміною клімату, реагування на стихійні лиха й економічну співпрацю. Керівники провінцій також вказували, що спільні ініціативи у сільському господарстві, туризмі, інфраструктурі та сфері цивільного захисту могли б допомогти ефективніше використовувати ресурси регіонів.

Експерт із планування федералізму Хімлал Девкота зазначив, що повторення тих самих вимог через дев’ять років після створення провінційних урядів свідчить про прогалини у впровадженні федералізму. Він закликав конференцію оцінити виконання вимог, сформульованих у Покхарі, та підготувати конкретний план їх реалізації.

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