В непальском Биратнагаре главы правительств провинций предложили усилить сотрудничество между регионами, одновременно вновь призвав федеральные власти передать им больше полномочий и ресурсов. На межпровинциальной конференции, состоявшейся 13–14 октября, обсуждались интеграция полиции, управление государственной службой, бюджетные трансферты и распределение полномочий, сообщает Kathmandu Post.

Во встрече участвовали руководители шести из семи провинций, а также главные секретари, представители провинциальных комиссий по вопросам политики и планирования и главные юридические советники. Не прибыл только глава правительства провинции Судурпашчим.

Старые требования без существенного прогресса

Глава правительства Гандаки Сурендра Радж Панде заявил, что из 17 требований, выдвинутых регионами федеральному правительству на конференции в Покхаре в 2023 году, частично был выполнен лишь вопрос выдачи водительских удостоверений. По его словам, провинциям разрешили печатать удостоверения, но только в типографии, определённой федеральными властями.

Панде подчеркнул, что конституция возлагает на провинции обязанности, однако у них нет соответствующих инструментов и ресурсов для их выполнения. Среди нерешённых вопросов он назвал интеграцию полиции, закон о федеральной государственной службе, законодательство в сферах образования и лесного хозяйства, передачу административных полномочий и распределение финансовых ресурсов.

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Глава правительства Лумбини Чет Нараян Ачарья также заявил, что задержки с принятием законов о провинциальной полиции и администрации препятствуют работе региональных властей. Глава правительства Мадхеша Кришна Прасад Ядав раскритиковал практику назначения федеральным центром секретарей в провинциальные министерства, считая её угрозой автономии регионов.

Предложения для совместных проектов

Ядав предложил создать Форум партнёрства глав правительств провинций, в который вошли бы все семеро руководителей регионов. Он также выдвинул идеи специального фонда для межпровинциального взаимодействия и межпровинциального инвестиционного банка.

Глава правительства Багмати Киран Тхапа Магар призвал чётче разграничить полномочия трёх уровней власти и определить общими приоритетами борьбу с изменением климата, реагирование на стихийные бедствия и экономическое сотрудничество. Руководители провинций также указывали, что совместные инициативы в сельском хозяйстве, туризме, инфраструктуре и сфере гражданской защиты могли бы помочь эффективнее использовать ресурсы регионов.

Эксперт по планированию федерализма Химлал Девкота отметил, что повторение тех же требований через девять лет после создания провинциальных правительств свидетельствует о пробелах во внедрении федерализма. Он призвал конференцию оценить выполнение требований, сформулированных в Покхаре, и подготовить конкретный план их реализации.

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