W nepalskim Biratnagarze szefowie rządów prowincji zaproponowali wzmocnienie współpracy między regionami, jednocześnie ponownie wzywając władze federalne do przekazania im większych uprawnień i zasobów. Na konferencji międzyprowincjonalnej, która odbyła się 13–14 października, omawiano integrację policji, zarządzanie służbą cywilną, transfery budżetowe i podział kompetencji, informuje Kathmandu Post.

W spotkaniu uczestniczyli przywódcy sześciu z siedmiu prowincji, a także główni sekretarze, przedstawiciele prowincjonalnych komisji ds. polityki i planowania oraz główni doradcy prawni. Nie przybył jedynie szef rządu prowincji Sudurpashchim.

Stare żądania bez istotnego postępu

Szef rządu Gandaki Surendra Raj Pandey oświadczył, że z 17 żądań przedstawionych przez regiony rządowi federalnemu na konferencji w Pokharze w 2023 roku tylko kwestia wydawania praw jazdy została częściowo zrealizowana. Według niego prowincjom zezwolono na drukowanie dokumentów, ale wyłącznie w drukarni wyznaczonej przez władze federalne.

Pandey podkreślił, że konstytucja nakłada na prowincje obowiązki, lecz nie mają one odpowiednich narzędzi i zasobów, by je wykonywać. Wśród nierozwiązanych kwestii wymienił integrację policji, ustawę o federalnej służbie cywilnej, ustawodawstwo w dziedzinie edukacji i leśnictwa, przekazanie kompetencji administracyjnych oraz podział zasobów finansowych.

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Szef rządu Lumbini Chet Narayan Acharya również oświadczył, że opóźnienia w uchwalaniu ustaw o prowincjonalnej policji i administracji utrudniają pracę władz regionalnych. Szef rządu Madhesh Krishna Prasad Yadav skrytykował praktykę mianowania przez centrum federalne sekretarzy do prowincjonalnych ministerstw, uznając ją za zagrożenie dla autonomii regionów.

Propozycje wspólnych projektów

Yadav zaproponował utworzenie Forum Partnerstwa Szefów Rządów Prowincji, do którego weszliby wszyscy siedmiu przywódcy regionów. Przedstawił także pomysły specjalnego funduszu współpracy międzyprowincjonalnej oraz międzyprowincjonalnego banku inwestycyjnego.

Szef rządu Bagmati Kiran Thapa Magar wezwał do wyraźniejszego rozgraniczenia kompetencji trzech szczebli władzy oraz uznania walki ze zmianą klimatu, reagowania na klęski żywiołowe i współpracy gospodarczej za wspólne priorytety. Przywódcy prowincji wskazywali również, że wspólne inicjatywy w rolnictwie, turystyce, infrastrukturze i ochronie ludności mogłyby pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów regionów.

Ekspert ds. planowania federalizmu Himlal Devkota zaznaczył, że powtarzanie tych samych żądań dziewięć lat po utworzeniu rządów prowincjonalnych świadczy o lukach we wdrażaniu federalizmu. Wezwał konferencję do oceny realizacji postulatów sformułowanych w Pokharze i przygotowania konkretnego planu ich wdrożenia.

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