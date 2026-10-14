Суд у Карачі виправдав старшого міністра Сінду Шарджіля Мемона — Dawn

Судовий магістрат у Карачі, Пакистан, виправдав старшого міністра провінції Сінд Шарджіля Інама Мемона та ще п’ятьох людей у справі про нібито вилучений алкоголь із його палати в лікарні Dr Ziauddin. Як повідомляє Dawn, підставою для рішення стала нестача доказів.

Висновки хімічної експертизи

Суддя Аасім Аслам зазначив, що обвинувачення стверджувало: пляшки з підозрілим вмістом знайшли у володінні обвинувачених. Водночас висновок хімічної експертизи не підтвердив цю версію. Згідно з матеріалами справи, у пляшках були мед та оливкова олія.

У рішенні суду вказано, що наявні докази не підтверджують версію обвинувачення, а наукові дані їй суперечать. Суд також наголосив, що самих заяв поліцейських без надійних підтверджувальних доказів недостатньо для обвинувального вироку.

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Справа тривала вісім років

За версією обвинувачення, 1 вересня 2018 року тодішній помічник начальника Центральної в’язниці Карачі отримав інформацію про нібито незаконну діяльність у приватній лікарняній палаті, де Мемон перебував через хворобу. Палату оголосили підв’язницею, оскільки посадовець тоді перебував під вартою у справі Національного бюро підзвітності Пакистану.

Тюремна поліція повідомляла про вилучення двох пляшок, одна з яких нібито містила алкоголь, а інша — мед. Пізніше проти Мемона та його працівників відкрили справу. Захисниця Уруша Мемон у суді заявляла, що її підзахисного безпідставно втягнули у провадження з політичних мотивів, а також звертала увагу на відсутність приватних свідків під час вилучення пляшок.

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