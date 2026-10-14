Magistrat sądowy w Karaczi w Pakistanie uniewinnił starszego ministra prowincji Sindh Sharjeela Inama Memona oraz pięć innych osób w sprawie dotyczącej alkoholu rzekomo zabezpieczonego w jego sali w szpitalu Dr Ziauddin. Jak podaje Dawn, podstawą decyzji był brak wystarczających dowodów.

Wnioski z ekspertyzy chemicznej

Sędzia Aasim Aslam zaznaczył, że oskarżenie twierdziło, iż butelki z podejrzaną zawartością znaleziono w posiadaniu oskarżonych. Jednak opinia z ekspertyzy chemicznej nie potwierdziła tej wersji. Zgodnie z materiałami sprawy w butelkach znajdowały się miód i oliwa z oliwek.

W orzeczeniu sądu wskazano, że dostępne dowody nie potwierdzają wersji oskarżenia, a dane naukowe jej przeczą. Sąd podkreślił również, że same zeznania policjantów, bez wiarygodnych dowodów potwierdzających, nie wystarczają do wydania wyroku skazującego.

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Sprawa trwała osiem lat

Według oskarżenia 1 września 2018 roku ówczesny zastępca naczelnika więzienia centralnego w Karaczi otrzymał informację o rzekomo nielegalnej działalności w prywatnej sali szpitalnej, w której Memon przebywał z powodu choroby. Salę ogłoszono podwięzieniem, ponieważ urzędnik był wówczas tymczasowo aresztowany w sprawie pakistańskiego Narodowego Biura Odpowiedzialności.

Policja więzienna informowała o zabezpieczeniu dwóch butelek, z których jedna miała rzekomo zawierać alkohol, a druga miód. Później wszczęto sprawę przeciwko Memonowi i jego pracownikom. Obrończyni Uroosha Memon oświadczyła w sądzie, że jej klient został bezpodstawnie wciągnięty do postępowania z powodów politycznych, a także zwróciła uwagę na brak prywatnych świadków podczas zabezpieczenia butelek.

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