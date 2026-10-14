Судебный магистрат в Карачи, Пакистан, оправдал старшего министра провинции Синд Шарджиля Инама Мемона и еще пятерых человек по делу о якобы изъятом алкоголе из его палаты в больнице Dr Ziauddin. Как сообщает Dawn, основанием для решения стала нехватка доказательств.

Выводы химической экспертизы

Судья Аасим Аслам отметил, что обвинение утверждало: бутылки с подозрительным содержимым были найдены во владении обвиняемых. В то же время заключение химической экспертизы не подтвердило эту версию. Согласно материалам дела, в бутылках находились мед и оливковое масло.

В решении суда указано, что имеющиеся доказательства не подтверждают версию обвинения, а научные данные ей противоречат. Суд также подчеркнул, что одних заявлений полицейских без надежных подтверждающих доказательств недостаточно для обвинительного приговора.

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Дело длилось восемь лет

По версии обвинения, 1 сентября 2018 года тогдашний помощник начальника Центральной тюрьмы Карачи получил информацию о якобы незаконной деятельности в частной больничной палате, где Мемон находился из-за болезни. Палату объявили под-тюрьмой, поскольку чиновник тогда содержался под стражей по делу Национального бюро подотчетности Пакистана.

Тюремная полиция сообщала об изъятии двух бутылок, одна из которых якобы содержала алкоголь, а другая — мед. Позднее против Мемона и его сотрудников возбудили дело. Защитница Уруша Мемон заявляла в суде, что ее подзащитного безосновательно втянули в производство по политическим мотивам, а также обращала внимание на отсутствие частных свидетелей при изъятии бутылок.

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