巴基斯坦卡拉奇一名司法治安法官宣告信德省高级部长沙尔吉尔·伊纳姆·梅蒙及另外五人在一起有关据称从其位于 Dr Ziauddin 医院病房查获酒类的案件中无罪。据Dawn报道，该裁决的依据是证据不足。

化学鉴定结论

法官阿西姆·阿斯拉姆指出，控方称在被告持有的物品中发现了装有可疑内容物的瓶子。然而，化学鉴定报告并未证实这一说法。根据案件材料，瓶中装的是蜂蜜和橄榄油。

法院裁决指出，现有证据并不支持控方的说法，而科学数据与之相悖。法院还强调，仅凭警察的陈述而没有可靠的佐证，无法作出有罪判决。

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案件持续了八年

据控方说法，2018年9月1日，当时卡拉奇中央监狱的一名助理监狱长收到消息称，梅蒙因病居住的私人医院病房内存在据称非法的活动。该病房被宣布为附属监狱，因为这名官员当时因巴基斯坦国家问责局的一起案件被拘押。

监狱警方称查获了两瓶物品，其中一瓶据称含有酒精，另一瓶装有蜂蜜。此后，当局对梅蒙及其工作人员立案。辩护律师乌鲁莎·梅蒙在法庭上表示，她的当事人因政治动机被无端卷入诉讼程序，并指出在查获瓶子时没有私人证人在场。

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