У Польщі в ефірі RMF FM обговорять ризики для системи SAN — RMF24

У Польщі в ранковому ефірі RMF FM планують обговорити можливі ризики для реалізації програми антидронової системи SAN. Гостею розмови має стати Магдалена Собковяк-Чарнецька. Однією з тем стане ситуація в компанії Advanced Protection Systems, яку названо одним із ключових субпідрядників програми, повідомляє RMF24.

Фінансові питання субпідрядника

Ведучі планують запитати, чи можуть можливі проблеми з фінансовою ліквідністю Advanced Protection Systems поставити під загрозу своєчасне виконання контракту. Також вони мають порушити питання про резервний план польського уряду на випадок труднощів із виконанням замовлення.

Серед заявлених тем — можливий прихід до компанії іноземного інвестора та використання коштів європейської програми SAFE. Окремо у програмі хочуть з'ясувати, чи отримають Військо Польське перші елементи системи SAN ще у 2026 році.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Patriot, HIMARS і безпекова стратегія

Учасники ефіру також мають обговорити плани створення в Польщі центру обслуговування ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Йтиметься про перебіг переговорів щодо цієї інвестиції та про те, яке значення для їхнього успіху могло мати залучення президента Кароля Навроцького.

Крім того, ведучі планують порушити тему анонсованих затримок у постачанні PAC-3 MSE і можливого перенесення строків виконання контрактів на пускові установки HIMARS. Ще однією темою буде питання, чи отримає Польща Стратегію національної безпеки, яка могла б визначити довгострокові оборонні пріоритети та допомогти координувати закупівлі озброєнь, розвиток інфраструктури і фінансування армії.

Читай нас у