据RMF24报道，波兰RMF FM计划在早间节目中讨论实施SAN反无人机系统项目可能面临的风险。玛格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡预计将作为访谈嘉宾。议题之一将是Advanced Protection Systems公司的情况，该公司被称为该项目的关键分包商之一。

分包商的财务问题

主持人计划询问，Advanced Protection Systems可能出现的财务流动性问题是否会危及合同的及时履行。他们还将提出波兰政府在订单履行遇到困难时的备用方案问题。

已公布的议题包括外国投资者可能进入该公司，以及使用欧洲SAFE计划资金。节目还将单独探讨，波兰军队是否会在2026年就获得SAN系统的首批组成部分。

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Patriot、HIMARS与安全战略

节目参与者还将讨论在波兰建立用于Patriot防空系统PAC-3 MSE拦截导弹的维修中心的计划。讨论将涉及这项投资谈判的进展，以及总统卡罗尔·纳夫罗茨基的参与可能对谈判成功产生何种意义。

此外，主持人计划提出已宣布的PAC-3 MSE交付延误，以及HIMARS发射器合同履约期限可能推迟的问题。另一个议题将是波兰是否会获得一项国家安全战略，该战略可确定长期国防优先事项，并帮助协调武器采购、基础设施发展和军队融资。

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