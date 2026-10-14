在泰国，泰国国际航空公司表示，将向所有受洪灾后大规模行李延误影响的乘客支付赔偿。乘客无需提交投诉即可获得赔付，公司将通过任何运营乘客目的地方向的承运商支付延误行李箱的配送费用。董事会主席拉瓦隆·桑斯尼特向《曼谷邮报》表示。

赔偿和行李配送

据该报报道，洪灾导致约2.5万件行李延误，超过200个航班被取消。泰国航空还计划将一项特别赔偿方案提交董事会审议，其中可能包括为忠诚度计划会员提供额外里程。

公司决定不再等待自有航班转运行李箱。延误行李将由运营相关目的地的承运商运送，以便尽快将物品归还给主人。

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调查和人事决定

据《曼谷邮报》报道，行李问题暴露了管理上的不足，此后董事会暂停了首席执行官柴·埃姆西里的职务。董事会成员萨姆里特·萨姆尼昂被任命为代理负责人。

调查该事件的任务被交给国家警察副总长塔猜·皮塔尼拉布特。调查结论应在30天内完成。初步确定，关键运营环节缺少工作人员：约200名员工因洪灾无法到达工作地点。问题还包括紧急程序引入过晚，以及未能及时调动后备人员。

董事会下令审查行李处理和地面服务外包合同，其中包括与Wingspan Services的合同。尽管正常运营已经恢复且积压行李已经清除，公司管理人员仍将对素万那普机场进行检查。该航空公司还取消了在危机和大型国际活动期间削减加班费的做法，以维持关键环节的人员配备。

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