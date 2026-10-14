В Таиланде авиакомпания Thai Airways International заявила, что выплатит компенсации всем пассажирам, которых затронула масштабная задержка багажа после наводнений. Для получения выплат не потребуется подавать жалобы, а доставку задержанных чемоданов компания будет оплачивать с помощью услуг любых перевозчиков, обслуживающих направления пассажиров. Об этом председатель совета директоров Лаваран Сангснит сообщил Bangkok Post.

Компенсации и доставка чемоданов

По данным издания, из-за наводнений было задержано около 25 тысяч единиц багажа и отменено более 200 рейсов. Thai Airways также планирует вынести на рассмотрение совета директоров специальный пакет компенсаций, который может предусматривать дополнительные мили для участников программы лояльности.

Компания решила не ждать собственных рейсов для пересылки чемоданов. Задержанный багаж будут отправлять перевозчиками, обслуживающими соответствующие направления, чтобы как можно скорее вернуть вещи владельцам.

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Расследование и кадровые решения

Проблемы с багажом, по данным Bangkok Post, выявили недостатки в управлении, после чего совет директоров отстранил генерального директора Чая Эамсири. Исполняющим обязанности руководителя назначили члена совета директоров Самрита Самнианга.

Расследование инцидента поручили заместителю начальника национальной полиции Татчаю Питанилабуту. Выводы должны быть готовы в течение 30 дней. Предварительно установлено, что на ключевых операционных участках не хватало работников: около 200 сотрудников не смогли добраться до места работы из-за наводнений. Также речь шла о запоздалом введении экстренных процедур и несвоевременном привлечении резервного персонала.

Совет директоров распорядился пересмотреть контракты на аутсорсинг услуг по обработке багажа и наземному обслуживанию, в том числе с Wingspan Services. Несмотря на восстановление нормальной работы и ликвидацию накопления багажа, руководители компании проведут проверки в аэропорту Суварнабхуми. Авиакомпания также отменила сокращение выплат за сверхурочную работу во время кризисов и крупных международных мероприятий, чтобы поддерживать укомплектованность персоналом на ключевых участках.

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