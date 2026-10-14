W Tajlandii linie Thai Airways International oświadczyły, że wypłacą odszkodowania wszystkim pasażerom dotkniętym masowym opóźnieniem bagażu po powodziach. Składanie skarg w celu otrzymania wypłat nie będzie wymagane, a firma pokryje dostawę opóźnionych walizek za pośrednictwem dowolnych przewoźników obsługujących kierunki podróży pasażerów. Przewodniczący rady dyrektorów Lawaran Sangsnit poinformował o tym Bangkok Post.

Odszkodowania i dostawa walizek

Według publikacji z powodu powodzi opóźniono około 25 tys. sztuk bagażu, a ponad 200 lotów odwołano. Thai Airways planuje również przedstawić radzie dyrektorów specjalny pakiet odszkodowań, który może przewidywać dodatkowe mile dla uczestników programu lojalnościowego.

Firma zdecydowała, że nie będzie czekać na własne loty, aby przesłać walizki. Opóźniony bagaż będzie wysyłany przewoźnikami obsługującymi odpowiednie kierunki, aby jak najszybciej zwrócić rzeczy ich właścicielom.

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Śledztwo i decyzje kadrowe

Problemy z bagażem, według Bangkok Post, ujawniły niedociągnięcia w zarządzaniu, po czym rada dyrektorów odsunęła od obowiązków dyrektora generalnego Chaia Eamsiriego. Członek rady dyrektorów Samrit Samniang został wyznaczony na pełniącego obowiązki szefa.

Przeprowadzenie śledztwa w sprawie incydentu powierzono zastępcy szefa krajowej policji Thatchaiowi Pitaneelabootowi. Wnioski mają być gotowe w ciągu 30 dni. Wstępnie ustalono, że na kluczowych odcinkach operacyjnych brakowało pracowników: około 200 zatrudnionych nie mogło dotrzeć do pracy z powodu powodzi. Mowa była również o opóźnionym wdrożeniu procedur awaryjnych i nieterminowym zaangażowaniu personelu rezerwowego.

Rada dyrektorów nakazała przegląd umów outsourcingowych dotyczących obsługi bagażu i obsługi naziemnej, w tym z Wingspan Services. Pomimo przywrócenia normalnej działalności i usunięcia zaległości bagażowych kierownictwo firmy przeprowadzi kontrole na lotnisku Suvarnabhumi. Linie lotnicze zniosły również obniżki wynagrodzenia za nadgodziny podczas kryzysów i dużych wydarzeń międzynarodowych, aby utrzymać obsadę personelu na kluczowych odcinkach.

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