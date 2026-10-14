哥伦比亚在耶路撒冷开设大使馆——Asharq Al-Awsat

10月14日，哥伦比亚在耶路撒冷开设大使馆，成为第十个在那里设立这一层级外交机构的国家。此前一天，该国还恢复了与以色列的自由贸易协定。据Asharq Al-Awsat报道。

波哥大改变路线

8月就职的哥伦比亚新总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚改变了其前任古斯塔沃·佩特罗对以色列的政策。2024年5月，佩特罗因以色列在加沙的行动与以色列断绝外交关系，关闭了哥伦比亚驻特拉维夫大使馆，并召回大使。

周二，两国之间此前在佩特罗担任总统期间暂停的自由贸易协定得到恢复。哥伦比亚外交部长奥马尔·布拉·埃斯科瓦尔出席了耶路撒冷大使馆的开馆仪式。

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以色列的立场

以色列外交部长吉德翁·萨尔表示，在哥伦比亚政权更迭后的两个月内，已成功消除佩特罗政府对双边关系造成的大部分负面后果，并开启了新的合作方向。

大多数国家将其驻以色列大使馆设在特拉维夫。以色列视耶路撒冷为其首都，而巴勒斯坦人则希望将东耶路撒冷作为未来独立国家的首都。此前，美国、危地马拉、洪都拉斯、巴拉圭和索马里兰已将其大使馆迁至耶路撒冷。

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