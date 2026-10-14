Kolumbia otworzyła ambasadę w Jerozolimie — Asharq Al-Awsat

14 października Kolumbia otworzyła ambasadę w Jerozolimie, stając się dziesiątym krajem, który otworzył tam placówkę dyplomatyczną tego szczebla. Dzień wcześniej kraj przywrócił również umowę o wolnym handlu z Izraelem. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

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Nowy prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella, który objął urząd w sierpniu, zmienił politykę swojego poprzednika Gustavo Petro wobec Izraela. W maju 2024 roku Petro zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem z powodu jego działań w Strefie Gazy, zamknął kolumbijską ambasadę w Tel Awiwie i odwołał ambasadora.

We wtorek przywrócono umowę o wolnym handlu między dwoma państwami, która wcześniej została zawieszona za prezydentury Petro. W ceremonii otwarcia ambasady w Jerozolimie uczestniczył minister spraw zagranicznych Kolumbii Omar Bula Escobar.

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Stanowisko Izraela

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że w ciągu dwóch miesięcy od zmiany władzy w Kolumbii udało się usunąć większość negatywnych skutków administracji Petro dla stosunków dwustronnych oraz rozpocząć nowe kierunki współpracy.

Większość państw utrzymuje swoje ambasady w Izraelu w Tel Awiwie. Izrael uważa Jerozolimę za swoją stolicę, podczas gdy Palestyńczycy dążą do uczynienia Wschodniej Jerozolimy stolicą przyszłego niepodległego państwa. Wcześniej swoje ambasady do Jerozolimy przeniosły USA, Gwatemala, Honduras, Paragwaj i Somaliland.

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