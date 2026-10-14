Колумбия открыла посольство в Иерусалиме — Asharq Al-Awsat

14 октября Колумбия открыла посольство в Иерусалиме, став десятой страной, открывшей там дипломатическое представительство такого уровня. Накануне страна также возобновила действие соглашения о свободной торговле с Израилем. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Смена курса Боготы

Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, вступивший в должность в августе, изменил политику своего предшественника Густаво Петро в отношении Израиля. В мае 2024 года Петро разорвал дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе, закрыл колумбийское посольство в Тель-Авиве и отозвал посла.

Во вторник было возобновлено соглашение о свободной торговле между двумя государствами, которое ранее приостановили во время президентства Петро. На церемонии открытия посольства в Иерусалиме присутствовал министр иностранных дел Колумбии Омар Була Эскобар.

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Позиция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что за два месяца после смены власти в Колумбии удалось устранить большинство негативных последствий администрации Петро для двусторонних отношений и начать новые направления взаимодействия.

Большинство государств размещают свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Израиль считает Иерусалим своей столицей, тогда как палестинцы стремятся сделать Восточный Иерусалим столицей будущего независимого государства. Ранее свои посольства в Иерусалим перенесли США, Гватемала, Гондурас, Парагвай и Сомалиленд.

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