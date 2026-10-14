唐纳德·特朗普总统的政府没有邀请欧洲安全与合作组织的国际观察员监督美国中期选举。这打破了美国自2002年以来一直邀请欧安组织特派团观察总统选举和中期选举的惯例，《国会山报》报道。

欧安组织特派团的作用

选举观察工作由欧安组织民主制度与人权办公室（ODIHR）开展。该特派团没有强制执行机制，也不裁定选举的合法性。观察员的任务是评估选举环境，并提出建议，使选举程序符合欧安组织有关民主标准的承诺。

白宫发言人劳伦·比斯在解释未发出邀请一事时表示，美国选举将由美国公民管理、参与和监督。美国是欧安组织57个成员国之一。

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对该决定的批评

上个月，民主制度与人权办公室和欧安组织议会大会称政府的决定“令人遗憾”。欧安组织议会大会主席佩雷·霍安·庞斯表示，这一拒绝是对已延续二十多年的既定民主惯例的重大背离。

民主党参议员珍妮·沙欣表示，不邀请国际观察员违背了自由、民主和选举透明度的原则。民主党参议员谢尔登·怀特豪斯称没有欧安组织特派团是“民主的警示信号”。民主党众议员史蒂夫·科恩也表示，政府可能不希望在投票日进行独立观察。

该媒体写道，特朗普的批评者担心，可能有人试图质疑或破坏对共和党候选人不利的选举结果。州政府官员——大多为民主党人——也在讨论联邦政府可能就选举采取的行动；在美国，选举由各州管理。

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