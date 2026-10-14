Administracja prezydenta Donalda Trumpa nie zaprosiła międzynarodowych obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na wybory połówkowe w USA. Przerywa to praktykę zapraszania misji OBWE do obserwowania wyborów prezydenckich i połówkowych, której Stany Zjednoczone przestrzegały od 2002 roku, podaje The Hill.

Rola misji OBWE

Obserwację wyborów prowadzi Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Jego misja nie ma mechanizmów egzekwowania i nie ustala legitymacji wyborów. Zadaniem obserwatorów jest ocena środowiska wyborczego oraz przygotowanie zaleceń w celu dostosowania procesu do zobowiązań OBWE dotyczących standardów demokratycznych.

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis, wyjaśniając brak zaproszenia, oświadczyła, że wybory w USA będą administrowane, przeprowadzane z udziałem i obserwowane przez amerykańskich obywateli. USA są jednym z 57 członków OBWE.

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Krytyka decyzji

W ubiegłym miesiącu ODIHR i Zgromadzenie Parlamentarne OBWE nazwały decyzję administracji „godną ubolewania”. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Pere Joan Pons stwierdził, że odmowa stanowi istotne odejście od utrwalonej demokratycznej praktyki, która obowiązywała przez ponad dwie dekady.

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen oświadczyła, że niezaproszenie międzynarodowych obserwatorów jest sprzeczne z zasadami wolności, demokracji i przejrzystości wyborów. Demokratyczny senator Sheldon Whitehouse nazwał brak misji OBWE „sygnałem ostrzegawczym dla demokracji”. Demokratyczny kongresmen Steve Cohen również zasugerował, że administracja może nie chcieć niezależnej obserwacji w dniu głosowania.

Krytycy Trumpa, jak pisze publikacja, obawiają się możliwych prób zakwestionowania lub zakłócenia wyników wyborów niekorzystnych dla kandydatów republikańskich. Urzędnicy stanowi, głównie Demokraci, również omawiają możliwe działania władz federalnych dotyczące wyborów, które w USA są administrowane przez stany.

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