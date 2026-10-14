Администрация президента Дональда Трампа не пригласила международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на промежуточные выборы в США. Это прерывает практику приглашения миссий ОБСЕ для наблюдения за президентскими и промежуточными выборами, которой Соединенные Штаты придерживались с 2002 года, сообщает The Hill.

Роль миссии ОБСЕ

Наблюдение за выборами осуществляет Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Его миссия не имеет механизмов принуждения и не устанавливает легитимность выборов. Задача наблюдателей заключается в оценке избирательной среды и подготовке рекомендаций для приведения процесса в соответствие с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических стандартов.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис, объясняя отсутствие приглашения, заявила, что выборы в США будут администрироваться, проводиться при участии и наблюдаться американскими гражданами. США являются одним из 57 членов ОБСЕ.

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Критика решения

В прошлом месяце БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ назвали решение администрации «прискорбным». Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс заявил, что отказ является существенным отходом от устоявшейся демократической практики, действовавшей более двух десятилетий.

Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что неприглашение международных наблюдателей противоречит принципам свободы, демократии и прозрачности выборов. Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус назвал отсутствие миссии ОБСЕ «предупреждающим сигналом для демократии». Конгрессмен-демократ Стив Коэн также предположил, что администрация может не хотеть независимого наблюдения в день голосования.

Критики Трампа, пишет издание, опасаются возможных попыток оспорить или сорвать результаты выборов, неблагоприятные для кандидатов-республиканцев. Должностные лица штатов, преимущественно демократы, также обсуждают возможные действия федеральных властей в отношении выборов, которые в США администрируются штатами.

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