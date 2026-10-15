Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в парламенте, что правительство серьезно рассмотрит возможность оснащения Сил самообороны страны атомными подводными лодками. Она связала этот вопрос с ростом военной активности соседних стран.

Необходимость усиления наблюдения

Как сообщает Anadolu Agency, Такаити заявила, что японские военные сталкиваются с существенными ограничениями в сборе разведывательной информации и наблюдении в Тихом океане. По ее словам, укрепление оборонных возможностей является неотложным приоритетом.

Премьер-министр также заявила, что Токио изучит опыт партнеров, в частности Австралии и Южной Кореи, при оценке этого предложения. Австралия уже взяла на себя обязательство приобрести атомные подводные лодки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ранее в этом месяце Такаити сказала парламентариям, что решение относительно типа силовой установки для подводных лодок еще не принято.

Законодательные ограничения

Японское законодательство ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а предыдущие правительства придерживались позиции, что ядерная тяга не может применяться на подводных лодках Сил самообороны. Япония также придерживается трех неядерных принципов, запрещающих владение, производство и ввоз ядерного оружия.

По информации агентства, правительственные чиновники рассматривают возможность включить атомные подводные лодки в число вариантов в пересмотренных документах Японии по национальной безопасности и обороне, которые должны подготовить позднее в этом году.

Читай нас в