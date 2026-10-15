Premierka Japonii Sanae Takaichi oświadczyła w parlamencie, że rząd poważnie rozważy możliwość wyposażenia Sił Samoobrony kraju w okręty podwodne o napędzie jądrowym. Powiązała tę kwestię ze wzrostem aktywności wojskowej państw sąsiednich.

Potrzeba wzmocnienia obserwacji

Jak informuje Anadolu Agency, Takaichi powiedziała, że japońskie wojsko ma istotne ograniczenia w gromadzeniu informacji wywiadowczych i prowadzeniu obserwacji na Oceanie Spokojnym. Według niej wzmocnienie zdolności obronnych jest pilnym priorytetem.

Premierka oświadczyła również, że Tokio będzie analizować doświadczenia partnerów, w tym Australii i Korei Południowej, podczas oceny tej propozycji. Australia już zobowiązała się do zakupu okrętów podwodnych o napędzie jądrowym.

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Wcześniej w tym miesiącu Takaichi powiedziała parlamentarzystom, że decyzja w sprawie rodzaju systemu napędowego dla okrętów podwodnych nie została jeszcze podjęta.

Ograniczenia legislacyjne

Japońskie ustawodawstwo ogranicza wykorzystanie energii jądrowej do celów pokojowych, a poprzednie rządy stały na stanowisku, że napęd jądrowy nie może być stosowany na okrętach podwodnych Sił Samoobrony. Japonia przestrzega także trzech zasad niejądrowych, które zakazują posiadania, produkcji i wprowadzania broni jądrowej.

Według agencji urzędnicy rządowi rozważają włączenie okrętów podwodnych o napędzie jądrowym do opcji w zaktualizowanych dokumentach Japonii dotyczących bezpieczeństwa narodowego i obrony, które mają zostać przygotowane później w tym roku.

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