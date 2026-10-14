位于锡拉迈埃的爱沙尼亚稀土金属生产商Silmet计划在2026年底前结束对俄罗斯原材料的依赖。转向新供应商将伴随减产，以及现有轻稀土元素分离工厂的临时停产，ERR News报道。

最后一批交付

据Postimees报道，Silmet的母公司NEO Materials Group已通知员工和爱沙尼亚政府机构，公司正等待来自索利卡姆斯克镁厂的最后一批交付。该媒体写道，这批货应足以供该企业度过即将到来的冬季。

Silmet承诺在年底前切断与索利卡姆斯克镁厂的供应链联系。NEO在其网站声明中表示，作为Silmet 2.0筹备工作的一部分，该企业正在结束现行原材料供应安排，并将转向新的供应商。

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公司代表瓦西莱奥斯·齐亚诺斯在接受Postimees采访时表示，更多信息将在适当的时候公布。

爱沙尼亚当局的立场

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔对Postimees表示，俄罗斯原材料对生产构成关键风险，而采购这些原材料会为那些不应从西方世界获利的人带来资金。

此前，ERR News报道称，应爱沙尼亚要求，向Silmet供应稀土元素的俄罗斯公司被从拟议的欧盟第22轮制裁方案中排除。外交部长马尔古斯·察赫克纳10月10日表示，爱沙尼亚一直向NPM Silmet及其所有者Neo Group施压，要求其寻找替代供应商，并设定了终止与俄罗斯供应商合作的期限。

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