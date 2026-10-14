Estoński producent metali ziem rzadkich Silmet, działający w Sillamäe, planuje do końca 2026 roku zakończyć zależność od surowców z Rosji. Przejściu do nowych dostawców będą towarzyszyć ograniczenie produkcji oraz tymczasowe przestoje działającego zakładu separacji lekkich pierwiastków ziem rzadkich, informuje ERR News.

Ostatnia dostawa

Spółka macierzysta Silmet, NEO Materials Group, według Postimees poinformowała pracowników i estońskie instytucje państwowe, że oczekuje ostatniej dostawy z Solikamskiej Fabryki Magnezu. Jak pisze gazeta, ta partia powinna wystarczyć przedsiębiorstwu na nadchodzącą zimę.

Silmet zobowiązał się do końca roku zerwać powiązania w łańcuchu dostaw z Solikamską Fabryką Magnezu. W oświadczeniu na swojej stronie internetowej NEO poinformowało, że w ramach przygotowań do Silmet 2.0 przedsiębiorstwo kończy obecny model dostaw surowców i przejdzie do nowych dostawców.

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Przedstawiciel firmy Vasileios Tsianos powiedział w komentarzu dla Postimees, że dodatkowe informacje zostaną ujawnione, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas.

Stanowisko władz Estonii

Premier Estonii Kristen Michal powiedział Postimees, że rosyjskie surowce stwarzają krytyczne ryzyko dla produkcji, a ich zakup przynosi pieniądze tym, którzy nie powinni czerpać zysków ze świata zachodniego.

Wcześniej ERR News informowało, że rosyjska firma dostarczająca Silmetowi pierwiastki ziem rzadkich została wykluczona z proponowanego 22. pakietu sankcji Unii Europejskiej na prośbę Estonii. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna 10 października oświadczył, że Estonia wywierała presję na NPM Silmet i jego właściciela, Neo Group, aby znaleźli alternatywnych dostawców, oraz wyznaczyła termin zakończenia współpracy z rosyjskim dostawcą.

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