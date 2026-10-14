Эстонский производитель редкоземельных металлов Silmet, работающий в Силламяэ, планирует до конца 2026 года прекратить зависимость от сырья из России. Переход к новым поставщикам будет сопровождаться сокращением производства и временными остановками действующего предприятия по сепарации легких редкоземельных элементов, сообщает ERR News.

Последняя поставка

Материнская компания Silmet — NEO Materials Group — по данным Postimees, проинформировала сотрудников и эстонские государственные учреждения, что ожидает последнюю поставку от Соликамского магниевого завода. Как пишет издание, этой партии должно хватить предприятию на предстоящую зиму.

Silmet обязалась до конца года разорвать связи в цепочке поставок с Соликамским магниевым заводом. В заявлении на своем сайте NEO сообщила, что в рамках подготовки к Silmet 2.0 предприятие завершает нынешнюю схему поставок сырья и перейдет к новым поставщикам.

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Представитель компании Василеос Цянос в комментарии Postimees заявил, что дополнительная информация будет обнародована, когда для этого наступит подходящее время.

Позиция эстонских властей

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил Postimees, что российское сырье создает критический риск для производства, а его закупка приносит средства тем, кто не должен получать прибыль от западного мира.

Ранее ERR News сообщало, что российскую компанию-поставщика редкоземельных элементов для Silmet исключили из предложенного 22-го пакета санкций Европейского союза по просьбе Эстонии. Министр иностранных дел Маргус Цахкна 10 октября заявлял, что Эстония оказывала давление на NPM Silmet и ее владельца Neo Group, чтобы они нашли альтернативных поставщиков, и установила срок для прекращения сотрудничества с российским поставщиком.

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