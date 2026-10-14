W Polsce w porannej audycji RMF FM planowana jest rozmowa o możliwych ryzykach dla realizacji programu systemu antydronowego SAN. Gościnią rozmowy ma być Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z tematów będzie sytuacja w firmie Advanced Protection Systems, określanej jako jeden z kluczowych podwykonawców programu, informuje RMF24.

Finansowe kwestie podwykonawcy

Prowadzący planują zapytać, czy możliwe problemy z płynnością finansową Advanced Protection Systems mogą zagrozić terminowej realizacji kontraktu. Mają również poruszyć kwestię planu awaryjnego polskiego rządu na wypadek trudności z wykonaniem zamówienia.

Wśród zapowiedzianych tematów są możliwe wejście zagranicznego inwestora do firmy oraz wykorzystanie środków europejskiego programu SAFE. Osobno w programie chcą ustalić, czy Wojsko Polskie otrzyma pierwsze elementy systemu SAN jeszcze w 2026 roku.

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Patriot, HIMARS i strategia bezpieczeństwa

Uczestnicy audycji mają również omówić plany utworzenia w Polsce centrum obsługi pocisków przechwytujących PAC-3 MSE dla systemów obrony powietrznej Patriot. Rozmowa będzie dotyczyć przebiegu negocjacji w sprawie tej inwestycji oraz tego, jakie znaczenie dla ich powodzenia mogło mieć zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego.

Ponadto prowadzący planują poruszyć temat zapowiedzianych opóźnień w dostawach PAC-3 MSE oraz możliwego przesunięcia terminów realizacji kontraktów dotyczących wyrzutni HIMARS. Kolejnym tematem będzie kwestia, czy Polska otrzyma Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która mogłaby określić długoterminowe priorytety obronne i pomóc koordynować zakupy uzbrojenia, rozwój infrastruktury oraz finansowanie armii.

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