У Тихому океані виявили 11 662 нові віруси — South China Morning Post

Китайська дослідницька група виявила 11 742 різні віруси у зразках донних відкладів із зони Кларіон-Кліппертон у Тихому океані між Мексикою та Гаваями. Із них 11 662, або понад 99%, раніше не фіксували науковці, повідомляє South China Morning Post.

Зразки з глибоководних відкладів

Для дослідження використали 60 зразків, зібраних у 2023 і 2024 роках Китайською асоціацією досліджень і розробок океанічних мінеральних ресурсів. Ця організація є однією з китайських структур, що мають розвідувальний контракт у районі, виданий Міжнародним органом з морського дна.

Зона Кларіон-Кліппертон розташована на глибині до 6 тисяч метрів. Її дно вкрите мільярдами поліметалічних конкрецій, а запаси нікелю, кобальту й марганцю в районі, за деякими оцінками, можуть перевищувати сукупні відомі запаси цих металів на суші. Комерційний видобуток тут ще не розпочинався, хоча Міжнародний орган з морського дна видав 17 розвідувальних контрактів, п'ять із яких належать Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Унікальні вірусні лінії

Науковці порівняли знайдені віруси з даними про віруси з морської води, океанічних жолобів і гідротермальних середовищ. Лише близько 4% кластерів їхніх білків були спільними щонайменше з одним зовнішнім набором даних. Це вказує на наявність у районі раніше не зафіксованих вірусних ліній і генетичних ресурсів.

Переважна частина виявлених вірусів належить до класу Caudoviricetes. Вони мають хвостову структуру, яка дає змогу вводити генетичний матеріал у бактерії. Такі віруси загалом не становлять небезпеки для людей, оскільки уражають бактерії. Дослідники зазначили, що порушення донних відкладів під час видобутку може перешкодити вірусам виконувати їхню роль у донній екосистемі, зокрема розкладати органічні речовини та вивільняти поживні речовини.

Читай нас у