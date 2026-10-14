太平洋发现11,662种新病毒——《南华早报》

中国研究团队在墨西哥与夏威夷之间太平洋克拉里昂-克利珀顿区的海底沉积物样本中发现了11,742种不同病毒。其中11,662种，即超过99%，此前未被科学家记录，《南华早报》报道。

深海沉积物样本

研究使用了中国大洋矿产资源研究开发协会于2023年和2024年采集的60个样本。该组织是获得国际海底管理局在该区域颁发勘探合同的中国机构之一。

克拉里昂-克利珀顿区位于最深达6,000米的海域。其海床覆盖着数十亿个多金属结核；据一些估计，该区域的镍、钴和锰储量可能超过陆地上这些金属已知储量的总和。尽管国际海底管理局已颁发17份勘探合同，其中5份属于中国，但当地尚未开始商业开采。

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独特的病毒谱系

科学家将发现的病毒与来自海水、海沟和热液环境的病毒数据进行了比较。其蛋白质簇中只有约4%与至少一个外部数据集相同。这表明该区域存在此前未被记录的病毒谱系和遗传资源。

发现的病毒绝大多数属于Caudoviricetes纲。它们具有尾部结构，可将遗传物质注入细菌。这类病毒通常不会对人类构成危险，因为它们感染的是细菌。研究人员指出，开采期间扰动海底沉积物可能妨碍病毒在底栖生态系统中发挥作用，包括分解有机物和释放营养物质。

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