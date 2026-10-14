Китайская исследовательская группа обнаружила 11 742 различных вируса в образцах донных отложений из зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане между Мексикой и Гавайями. Из них 11 662, или более 99%, ранее не фиксировались учёными, сообщает South China Morning Post.

Образцы из глубоководных отложений

Для исследования использовали 60 образцов, собранных в 2023 и 2024 годах Китайской ассоциацией исследований и разработки океанических минеральных ресурсов. Эта организация является одной из китайских структур, имеющих разведочный контракт в районе, выданный Международным органом по морскому дну.

Зона Кларион-Клиппертон расположена на глубине до 6 тысяч метров. Её дно покрыто миллиардами полиметаллических конкреций, а запасы никеля, кобальта и марганца в районе, по некоторым оценкам, могут превышать совокупные известные запасы этих металлов на суше. Коммерческая добыча здесь ещё не начиналась, хотя Международный орган по морскому дну выдал 17 разведочных контрактов, пять из которых принадлежат Китаю.

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Уникальные вирусные линии

Учёные сравнили найденные вирусы с данными о вирусах из морской воды, океанических желобов и гидротермальных сред. Лишь около 4% кластеров их белков были общими как минимум с одним внешним набором данных. Это указывает на наличие в районе ранее не зафиксированных вирусных линий и генетических ресурсов.

Преобладающая часть выявленных вирусов относится к классу Caudoviricetes. Они имеют хвостовую структуру, позволяющую вводить генетический материал в бактерии. Такие вирусы в целом не представляют опасности для людей, поскольку поражают бактерии. Исследователи отметили, что нарушение донных отложений во время добычи может помешать вирусам выполнять их роль в донной экосистеме, в частности разлагать органические вещества и высвобождать питательные вещества.

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