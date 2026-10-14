Chiński zespół badawczy wykrył 11 742 różne wirusy w próbkach osadów dennych ze Strefy Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym między Meksykiem a Hawajami. Spośród nich 11 662, czyli ponad 99%, nie zostało wcześniej odnotowanych przez naukowców, informuje South China Morning Post.

Próbki z osadów głębinowych

W badaniu wykorzystano 60 próbek zebranych w latach 2023 i 2024 przez Chińskie Stowarzyszenie Badań i Rozwoju Zasobów Mineralnych Oceanu. Organizacja ta jest jedną z chińskich struktur posiadających kontrakt eksploracyjny w tym rejonie, wydany przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego.

Strefa Clarion-Clipperton znajduje się na głębokości do 6 tysięcy metrów. Jej dno pokrywają miliardy konkrecji polimetalicznych, a zasoby niklu, kobaltu i manganu w tym rejonie, według niektórych szacunków, mogą przewyższać łączne znane zasoby tych metali na lądzie. Komercyjne wydobycie jeszcze się tam nie rozpoczęło, choć Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego wydała 17 kontraktów eksploracyjnych, z których pięć należy do Chin.

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Unikalne linie wirusowe

Naukowcy porównali odkryte wirusy z danymi o wirusach z wody morskiej, rowów oceanicznych i środowisk hydrotermalnych. Tylko około 4% ich klastrów białkowych było wspólnych z co najmniej jednym zewnętrznym zbiorem danych. Wskazuje to na obecność w tym rejonie wcześniej nieodnotowanych linii wirusowych i zasobów genetycznych.

Przeważająca część wykrytych wirusów należy do klasy Caudoviricetes. Mają one strukturę ogona, która umożliwia wprowadzanie materiału genetycznego do bakterii. Takie wirusy zasadniczo nie stanowią zagrożenia dla ludzi, ponieważ atakują bakterie. Badacze zaznaczyli, że naruszenie osadów dennych podczas wydobycia może utrudnić wirusom pełnienie ich roli w ekosystemie dennym, w tym rozkładanie materii organicznej i uwalnianie składników odżywczych.

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