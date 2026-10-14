В Ірані студентці призначили смертну кару за допис у соцмережі — The Guardian

В Ірані 23-річну студентку-бухгалтерку Наджме Аміні засудили до смертної кари за обвинуваченням в образі пророка через публікацію в соціальних мережах. Вона перебуває у в’язниці Вакілабад у місті Мешхед на північному сході країни. Про це повідомляє The Guardian.

Два окремі провадження

За словами джерела, близького до родини Аміні, яке цитує базована у США організація Human Rights Activists in Iran, смертний вирок винесли за обвинуваченням у «sab ol-nabi» — образі пророка. Її справи в окремих провадженнях розглядали революційний і кримінальний суди.

В іншому провадженні Аміні призначили 12 років, шість місяців і один день ув’язнення. Серед висунутих обвинувачень — дії проти національної безпеки та поширення пропаганди проти режиму.

Аміні затримали силовики під час загальнонаціональних протестів у січні, які, за даними видання, були придушені із застосуванням насильства. Агентство Hrana повідомило, що тоді в Ірані заарештували понад 50 тисяч людей. В аудіозаписі, поширеному з в’язниці минулого місяця, студентка закликала ООН, адвокатів і правозахисні організації розслідувати її справу.

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Вирок можна оскаржити

Іранська газета Khorasan, яка підтвердила перебіг судового розгляду, писала, що Аміні заявила в суді: вона зробила публікацію, перебуваючи в стані галюцинацій після вживання психоделічних грибів із друзями. Захист назвав її висловлювання необережною обмовкою, однак суддя відхилив ці аргументи.

Смертний вирок ще не набув остаточної сили: його можна оскаржити у Верховному суді Ірану. Стаття 262 Ісламського кримінального кодексу Ірану передбачає смертну кару за образу пророка Мухаммеда або шанованих шиїтських діячів. Водночас стаття 263 містить винятки для висловлювань, зроблених без умислу або у стані сп’яніння.

Правозахисна організація Iran Human Rights повідомила, що цього року в Ірані було здійснено понад 600 страт. Її директор Махмуд Амірі-Могхаддам заявив, що вирок Аміні може означати розширення застосування смертної кари щодо мирного висловлення поглядів.

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