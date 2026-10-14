据报道，伊朗23岁的会计专业女大学生纳杰梅·阿米尼因在社交媒体发布内容，被控侮辱先知并判处死刑。她目前被关押在该国东北部马什哈德市的瓦基拉巴德监狱。《卫报》报道。

两项独立诉讼程序

美国组织“伊朗人权活动家”援引一名与阿米尼家人关系密切的消息人士称，死刑判决所涉罪名为“sab ol-nabi”，即侮辱先知。革命法院和刑事法院在独立程序中审理了她的案件。

在另一项程序中，阿米尼被判处12年、6个月零1天监禁。对她提出的指控包括危害国家安全的行为以及传播反对政权的宣传。

阿米尼于1月全国性抗议活动期间被安全部队拘留。据该媒体称，这些抗议活动遭到暴力镇压。Hrana通讯社报道称，当时伊朗有超过5万人被捕。在上个月从监狱流出的一段录音中，这名学生呼吁联合国、律师和人权组织调查她的案件。

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判决可以上诉

确认审判进程的伊朗报纸《呼罗珊报》写道，阿米尼在法庭上表示，她与朋友食用迷幻蘑菇后出现幻觉，并在这一状态下发布了该内容。辩方称她的言论是一次不慎失言，但法官驳回了这些论点。

死刑判决尚未最终生效：可向伊朗最高法院提出上诉。伊朗《伊斯兰刑法》第262条规定，侮辱先知穆罕默德或受尊崇的什叶派人物可判处死刑。同时，第263条规定，对无意作出的言论或在醉酒状态下作出的言论存在例外。

人权组织Iran Human Rights表示，今年伊朗已执行超过600起死刑。该组织负责人马哈茂德·阿米里-莫加达姆称，对阿米尼的判决可能意味着扩大对和平表达观点者适用死刑。

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