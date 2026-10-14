W Iranie 23-letnia studentka rachunkowości Nadżmeh Amini została skazana na karę śmierci pod zarzutem obrazy proroka za publikację w mediach społecznościowych. Przebywa w więzieniu Vakilabad w mieście Meszhed na północnym wschodzie kraju. Informuje o tym The Guardian.

Dwa odrębne postępowania

Według źródła bliskiego rodzinie Amini, cytowanego przez działającą w USA organizację Human Rights Activists in Iran, wyrok śmierci wydano pod zarzutem „sab ol-nabi” — obrazy proroka. Jej sprawy były rozpatrywane w odrębnych postępowaniach przez sądy rewolucyjny i karny.

W innym postępowaniu Amini skazano na 12 lat, sześć miesięcy i jeden dzień pozbawienia wolności. Wśród postawionych jej zarzutów są działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu oraz rozpowszechnianie propagandy przeciwko reżimowi.

Amini została zatrzymana przez siły bezpieczeństwa podczas ogólnokrajowych protestów w styczniu, które, według publikacji, zostały stłumione z użyciem przemocy. Agencja Hrana poinformowała, że w tym czasie w Iranie aresztowano ponad 50 tysięcy osób. W nagraniu audio rozpowszechnionym z więzienia w ubiegłym miesiącu studentka wezwała ONZ, prawników i organizacje praw człowieka do zbadania jej sprawy.

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Od wyroku można się odwołać

Irańska gazeta Khorasan, która potwierdziła przebieg procesu, napisała, że Amini oświadczyła w sądzie, iż opublikowała wpis, będąc w stanie halucynacji po zażyciu z przyjaciółmi grzybów psychodelicznych. Obrona nazwała jej wypowiedź nieostrożnym przejęzyczeniem, jednak sędzia odrzucił te argumenty.

Wyrok śmierci nie jest jeszcze prawomocny: można się od niego odwołać do Sądu Najwyższego Iranu. Artykuł 262 Islamskiego kodeksu karnego Iranu przewiduje karę śmierci za obrazę proroka Mahometa lub czczonych postaci szyickich. Jednocześnie artykuł 263 zawiera wyjątki dla wypowiedzi wygłoszonych bez zamiaru lub w stanie odurzenia.

Organizacja praw człowieka Iran Human Rights poinformowała, że w tym roku w Iranie wykonano ponad 600 egzekucji. Jej dyrektor Mahmood Amiry-Moghaddam oświadczył, że wyrok wobec Amini może oznaczać rozszerzenie stosowania kary śmierci za pokojowe wyrażanie poglądów.

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