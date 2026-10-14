В Иране 23-летнюю студентку-бухгалтера Наджме Амини приговорили к смертной казни по обвинению в оскорблении пророка из-за публикации в социальных сетях. Она содержится в тюрьме Вакилабад в городе Мешхед на северо-востоке страны. Об этом сообщает The Guardian.

Два отдельных производства

По словам источника, близкого к семье Амини, которого цитирует базирующаяся в США организация Human Rights Activists in Iran, смертный приговор был вынесен по обвинению в «sab ol-nabi» — оскорблении пророка. Ее дела в отдельных производствах рассматривали революционный и уголовный суды.

В другом производстве Амини назначили 12 лет, шесть месяцев и один день лишения свободы. Среди предъявленных ей обвинений — действия против национальной безопасности и распространение пропаганды против режима.

Амини задержали силовики во время общенациональных протестов в январе, которые, по данным издания, были подавлены с применением насилия. Агентство Hrana сообщило, что тогда в Иране арестовали более 50 тысяч человек. В аудиозаписи, распространенной из тюрьмы в прошлом месяце, студентка призвала ООН, адвокатов и правозащитные организации расследовать ее дело.

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Приговор можно обжаловать

Иранская газета Khorasan, подтвердившая ход судебного разбирательства, писала, что Амини заявила в суде: она сделала публикацию, находясь в состоянии галлюцинаций после употребления психоделических грибов с друзьями. Защита назвала ее высказывание неосторожной оговоркой, однако судья отклонил эти аргументы.

Смертный приговор еще не вступил в окончательную силу: его можно обжаловать в Верховном суде Ирана. Статья 262 Исламского уголовного кодекса Ирана предусматривает смертную казнь за оскорбление пророка Мухаммеда или почитаемых шиитских деятелей. В то же время статья 263 содержит исключения для высказываний, сделанных без умысла или в состоянии опьянения.

Правозащитная организация Iran Human Rights сообщила, что в этом году в Иране было приведено в исполнение более 600 казней. Ее директор Махмуд Амири-Могхаддам заявил, что приговор Амини может означать расширение применения смертной казни за мирное выражение взглядов.

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