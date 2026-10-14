IndiGo, Air India Express, Air India i Akasa Air odwołały loty do i z miast Arabii Saudyjskiej do 17 października z powodu sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Ograniczenia dotyczą połączeń z Rijadem, Dżuddą, Dammamem oraz Medyną.

Jakie loty odwołano

IndiGo poinformowało o odwołaniu lotów do i z Rijadu, Dżuddy, Dammamu i Medyny. Air India Express zawiesiły loty do i z Dammamu, Dżuddy i Rijadu. Linia oświadczyła, że pasażerowie mogą bezpłatnie zmienić datę podróży lub otrzymać pełny zwrot środków w przypadku anulowania biletu.

Air India również odwołały loty do i z Rijadu, Dammamu i Dżuddy do 17 października. Przewoźnik oświadczył, że monitoruje rozwój sytuacji w regionie, aby wznowić bezpieczne wykonywanie lotów, i oferuje pełny zwrot środków pasażerom dotkniętym odwołaniami.

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Ocena sytuacji bezpieczeństwa

Akasa Air przedłużyły zawieszenie wszystkich lotów do i z Rijadu oraz Dżuddy do 17 października. Linia wyjaśniła to pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz zagrożeniami dla bezpiecznych lotów.

W ubiegłym tygodniu przewoźnicy tymczasowo zawieszali połączenia z Rijadem po atakach na miejskie lotnisko, które według doniesień przeprowadzili bojownicy Huti. Jak informuje NDTV World, konfrontacja między wspieraną przez Iran grupą Huti a Arabią Saudyjską zaostrzyła się. W ostatnich dniach w królestwie odnotowano ataki, w tym z użyciem dronów i rakiet.

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