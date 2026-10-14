由于该地区的安全局势，IndiGo、Air India Express、Air India和Akasa Air取消了往返沙特阿拉伯城市的航班，直至10月17日。限制涉及利雅得、吉达、达曼以及麦地那的航线。

哪些航班被取消

IndiGo宣布取消往返利雅得、吉达、达曼和麦地那的航班。Air India Express暂停往返达曼、吉达和利雅得的航班。该航空公司表示，乘客可以免费更改出行日期，或在取消机票时获得全额退款。

Air India也取消了往返利雅得、达曼和吉达的航班，直至10月17日。该承运商表示，正在关注该地区局势的发展，以恢复安全的航班运营，并向受航班取消影响的乘客提供全额退款。

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安全局势评估

Akasa Air将所有往返利雅得和吉达航班的暂停措施延长至10月17日。该航空公司解释称，这是由于中东安全局势恶化，以及安全飞行面临风险。

上周，在据报道由胡塞武装分子实施的针对该市机场的袭击发生后，承运商曾暂时停止与利雅得的航线连接。正如NDTV World报道，伊朗支持的胡塞组织与沙特阿拉伯之间的对抗已加剧。近几天，该王国记录到多起袭击，其中包括使用无人机和导弹的袭击。

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