IndiGo, Air India Express, Air India и Akasa Air отменили рейсы в города Саудовской Аравии и из них до 17 октября из-за ситуации с безопасностью в регионе. Ограничения касаются сообщения с Эр-Риядом, Джиддой, Даммамом, а также Мединой.

Какие рейсы отменили

IndiGo сообщила об отмене рейсов в Эр-Рияд, Джидду, Даммам и Медину и из этих городов. Air India Express приостановила полеты в Даммам, Джидду и Эр-Рияд и из них. Авиакомпания заявила, что пассажиры могут бесплатно изменить дату поездки или получить полный возврат средств в случае отмены билета.

Air India также отменила рейсы в Эр-Рияд, Даммам и Джидду и из них до 17 октября. Перевозчик заявил, что следит за развитием ситуации в регионе, чтобы возобновить безопасное выполнение полетов, и предлагает полный возврат средств пассажирам, которых затронули отмены.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка ситуации с безопасностью

Akasa Air продлила приостановку всех рейсов в Эр-Рияд и Джидду и из них до 17 октября. В авиакомпании объяснили это обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и рисками для безопасных полетов.

На прошлой неделе перевозчики временно приостанавливали сообщение с Эр-Риядом после атак на городской аэропорт, о которых сообщалось как о совершенных боевиками-хуситами. Как сообщает NDTV World, противостояние между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов и Саудовской Аравией обострилось. В последние дни в королевстве фиксировали атаки, в том числе с применением беспилотников и ракет.

Читай нас в