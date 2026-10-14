W Stambule w Turcji silne opady deszczu w środę spowodowały 1277 przypadków podtopień i 15 osuwisk. Z powodu złej pogody ruch w mieście niemal całkowicie stanął.

Podtopienia i osuwiska

Według Daily Sabah w mieście odnotowano 1277 incydentów związanych z podtopieniami. Wydanie poinformowało również o 15 osuwiskach spowodowanych silną ulewą.

Podczas złej pogody 47 osób zostało uwięzionych. Do tych zdarzeń doszło, gdy intensywne opady objęły Stambuł w środę.

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Ruch drogowy

Daily Sabah określa sytuację na miejskich drogach jako niemal całkowity zastój. Zła pogoda jednocześnie utrudniła poruszanie się po Stambule i spowodowała liczne przypadki podtopień.

W wiadomości mowa o skutkach silnych opadów dla miejskiej infrastruktury oraz osób, które nie mogły samodzielnie opuścić miejsc, w których zastała je zła pogoda. Opublikowane dane obejmują podtopienia, osuwiska oraz przypadki, w których ludzie potrzebowali pomocy z powodu ulewy.

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