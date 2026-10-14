В Стамбуле, Турция, сильные дожди в среду вызвали 1277 случаев подтоплений и 15 оползней. Из-за непогоды движение транспорта по городу почти остановилось.

Подтопления и оползни

По данным Daily Sabah, в городе зарегистрировали 1277 инцидентов, связанных с подтоплениями. Издание также сообщило о 15 оползнях, вызванных сильным ливнем.

Во время непогоды 47 человек оказались заблокированы. Эти случаи произошли, когда интенсивные осадки накрыли Стамбул в среду.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Движение транспорта

Daily Sabah характеризует ситуацию на дорогах города как почти полный застой. Непогода одновременно осложнила передвижение по Стамбулу и вызвала многочисленные случаи подтоплений.

В сообщении говорится о последствиях сильных дождей для городской инфраструктуры и людей, которые не могли самостоятельно покинуть места, где их застала непогода. Опубликованные данные охватывают подтопления, оползни и случаи, когда людям потребовалась помощь из-за ливня.

Читай нас в