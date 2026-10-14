W Stanach Zjednoczonych finansowane przez rząd reklamy z udziałem prezydenta Donalda Trumpa nadal emitowano w telewizji po tym, jak sędzia federalnego sądu okręgowego Jennifer Rochon tymczasowo zakazała ich wyświetlania. Postanowienie wydano 11 października, weszło ono w życie o godz. 18:45 tego samego dnia i zobowiązywało władze do anulowania emisji reklam, w tym zaplanowanych na wieczór 11 października.

Jak informuje Ars Technica, spoty emitowano wieczorem 11 października oraz przez część 12 października. Według danych AdImpact, na które powołali się powodowie w piśmie procesowym, po wejściu zakazu w życie reklamy wyemitowano niemal 400 razy, w tym 32 razy w poniedziałek. Były one nadawane między innymi podczas programów 60 Minutes, ABC World News Tonight i America’s Funniest Home Videos.

Wyjaśnienie rządu

Przedstawiciel rządu federalnego Jamie McDonald oświadczył w raporcie dla sądu, że władze już wykonują postanowienie, i przeprosił sąd oraz powodów. Według niego sąd wysłał decyzję stronom o godz. 18:46, a prawnicy rządu przekazali ją przedstawicielom agencji o godz. 19:58. Przedstawiciele agencji zobaczyli jednak wiadomość dopiero następnego ranka.

Wcześniej administracja Trumpa poinformowała sąd, że zakupy reklamowe Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zakończą się 11 października i nie zostaną przedłużone. Spoty były emitowane w ramach wartego 20 mln dolarów zamówienia Służby Celnej i Ochrony Granic USA, zawartego 20 września z agencją reklamową LMD Agency. Według szacunków agencji emisje do 11 października kosztowały 19 mln dolarów.

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Argumenty sądu

Pozew złożyli Common Cause, kandydat Partii Demokratycznej do legislatury stanowej Alabamy Robert Hunter, związek zawodowy Service Employees International Union Local 32BJ oraz komitet polityczny Empire State 32BJ SEIU PAC. Pozwanymi są Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Zarządzania i Budżetu oraz Biuro Wykonawcze Prezydenta.

Sędzia Rochon zaznaczyła, że powodowie prawdopodobnie będą mogli udowodnić naruszenie przepisu ustawy Consolidated Appropriations Act z 2026 roku. Zakazuje on wydawania środków na reklamy lub propagandę w Stanach Zjednoczonych, które nie zostały wcześniej zatwierdzone przez Kongres. Sędzia napisała, że pozwani nie kwestionowali partyjnego charakteru reklam ani ich braku związku z oficjalnymi funkcjami agencji. Jedna z reklam, jak stwierdziła sędzia, niemal powtarzała spot kampanii prezydenckiej Trumpa z 2024 roku, z wyjątkiem oznaczenia o finansowaniu przez rząd USA.

Tymczasowy zakaz obowiązuje przez dwa tygodnie i może zostać zastąpiony wstępnym nakazem sądowym na czas rozpatrywania sprawy. Sędzia wyznaczyła rozprawę w sprawie dalszych kroków na środę.

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