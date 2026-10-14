在美国，由政府出资、特朗普总统出演的广告片，在联邦地区法院法官詹妮弗·罗尚暂时禁止其播出后，仍继续在电视上播放。该裁定于10月11日作出，并于当天18时45分生效，要求当局取消广告投放，包括原定于10月11日晚间播出的广告。

据Ars Technica报道，这些广告片于10月11日晚间以及10月12日的部分时间播出。根据原告在法庭文件中援引的AdImpact数据，在禁令生效后，这些广告播出了近400次，其中周一播出了32次。广告还在《60 Minutes》《ABC World News Tonight》和《America’s Funniest Home Videos》等节目期间播出。

政府的解释

联邦政府代表杰米·麦克唐纳在提交给法院的报告中表示，当局已经在执行该裁定，并向法院和原告致歉。他称，法院于18时46分将裁定发送给各方，政府律师于19时58分将其转发给该机构代表。然而，该机构代表直到次日早晨才看到这封邮件。

此前，特朗普政府向法院表示，美国国土安全部的广告采购将于10月11日结束，且不会延期。这些广告片是在美国海关与边境保护局于9月20日与广告机构LMD Agency签订的2,000万美元合同框架内投放的。该机构估计，截至10月11日的投放费用为1,900万美元。

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法院的论点

该诉讼由Common Cause、阿拉巴马州立法机构民主党候选人罗伯特·亨特、工会Service Employees International Union Local 32BJ以及政治委员会Empire State 32BJ SEIU PAC提起。被告为国土安全部、管理和预算办公室以及总统行政办公室。

罗尚法官指出，原告很可能能够证明被告违反了《2026年综合拨款法》的一项条款。该条款禁止将资金用于未经国会事先授权的美国境内广告或宣传活动。法官写道，被告并未否认广告具有党派性质，也未否认其与该机构的官方职能无关。法官认定，其中一则广告几乎复制了特朗普2024年总统竞选广告片，唯一不同的是标注其由美国政府资助。

临时禁令有效期为两周，并可能在案件审理期间被初步禁令取代。法官将有关后续步骤的听证会安排在周三举行。

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