У США реклама президента Трампа виходила в ефір після заборони суду — Ars Technica

У США рекламні ролики за участю президента Дональда Трампа, оплачені урядом, продовжували транслювати на телебаченні після того, як суддя федерального окружного суду Дженніфер Рошон тимчасово заборонила їхній показ. Постанову винесли 11 жовтня, вона набула чинності о 18:45 того ж дня та зобов’язувала владу скасувати розміщення реклами, зокрема на вечір 11 жовтня.

Як повідомляє Ars Technica, ролики виходили в ефір увечері 11 жовтня та частину 12 жовтня. За даними AdImpact, на які послалися позивачі у судовому поданні, після набуття забороною чинності рекламу показали майже 400 разів, зокрема 32 рази в понеділок. Вона транслювалася, серед іншого, під час програм 60 Minutes, ABC World News Tonight і America’s Funniest Home Videos.

Пояснення уряду

Представник федерального уряду Джеймі Макдональд у звіті для суду заявив, що влада вже виконує постанову, та перепросив суд і позивачів. За його словами, суд надіслав сторонам рішення о 18:46, а адвокати уряду переслали його представникам відомства о 19:58. Водночас представники відомства побачили лист лише наступного ранку.

Раніше адміністрація Трампа заявляла суду, що закупівлі реклами Міністерства внутрішньої безпеки США завершаться 11 жовтня і не будуть продовжені. Ролики розміщувалися в межах замовлення Митної та прикордонної служби США на 20 млн доларів, укладеного 20 вересня з рекламною агенцією LMD Agency. За оцінкою відомства, розміщення до 11 жовтня коштувало 19 млн доларів.

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Аргументи суду

Позов подали Common Cause, кандидат від Демократичної партії до законодавчого органу штату Алабама Роберт Гантер, профспілка Service Employees International Union Local 32BJ та політичний комітет Empire State 32BJ SEIU PAC. Відповідачами є Міністерство внутрішньої безпеки, Адміністративно-бюджетне управління та Виконавчий офіс президента.

Суддя Рошон зазначила, що позивачі, ймовірно, зможуть довести порушення положення Закону про консолідовані асигнування на 2026 рік. Воно забороняє витрачати кошти на рекламу або пропаганду в США, не санкціоновані раніше Конгресом. Суддя написала, що відповідачі не заперечували партійного характеру реклами та її непов’язаності з офіційними функціями відомства. Одне з оголошень, за висновком судді, майже повторювало ролик президентської кампанії Трампа 2024 року, за винятком позначки про фінансування урядом США.

Тимчасова заборона діє два тижні й може бути замінена попередньою судовою забороною на час розгляду справи. Слухання щодо подальших кроків суддя призначила на середу.

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