В США оплаченные правительством рекламные ролики с участием президента Дональда Трампа продолжали транслироваться по телевидению после того, как судья федерального окружного суда Дженнифер Рошон временно запретила их показ. Постановление было вынесено 11 октября, вступило в силу в 18:45 того же дня и обязывало власти отменить размещение рекламы, в том числе запланированное на вечер 11 октября.

Как сообщает Ars Technica, ролики выходили в эфир вечером 11 октября и часть 12 октября. Согласно данным AdImpact, на которые истцы сослались в судебном документе, после вступления запрета в силу рекламу показали почти 400 раз, в том числе 32 раза в понедельник. Она транслировалась, среди прочего, во время программ 60 Minutes, ABC World News Tonight и America’s Funniest Home Videos.

Объяснение правительства

Представитель федерального правительства Джейми Макдональд в отчете для суда заявил, что власти уже исполняют постановление, и принес извинения суду и истцам. По его словам, суд направил сторонам решение в 18:46, а адвокаты правительства переслали его представителям ведомства в 19:58. При этом представители ведомства увидели письмо только на следующее утро.

Ранее администрация Трампа заявляла суду, что закупки рекламы Министерства внутренней безопасности США завершатся 11 октября и не будут продлены. Ролики размещались в рамках контракта Таможенно-пограничной службы США на 20 млн долларов, заключенного 20 сентября с рекламным агентством LMD Agency. По оценке ведомства, размещение до 11 октября обошлось в 19 млн долларов.

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Аргументы суда

Иск подали Common Cause, кандидат от Демократической партии в законодательный орган штата Алабама Роберт Хантер, профсоюз Service Employees International Union Local 32BJ и политический комитет Empire State 32BJ SEIU PAC. Ответчиками являются Министерство внутренней безопасности, Административно-бюджетное управление и Исполнительный офис президента.

Судья Рошон отметила, что истцы, вероятно, смогут доказать нарушение положения Закона о консолидированных ассигнованиях на 2026 год. Оно запрещает расходовать средства на рекламу или пропаганду в США, не санкционированные ранее Конгрессом. Судья написала, что ответчики не оспаривали партийный характер рекламы и ее несвязанность с официальными функциями ведомства. Одно из объявлений, по выводу судьи, почти повторяло ролик президентской кампании Трампа 2024 года, за исключением отметки о финансировании правительством США.

Временный запрет действует две недели и может быть заменен предварительным судебным запретом на время рассмотрения дела. Слушание по дальнейшим шагам судья назначила на среду.

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