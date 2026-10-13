巴基斯坦与欧盟将加强打击非法移民合作——《黎明报》

在巴基斯坦伊斯兰堡，内政部长穆赫辛·纳克维与欧盟内政和移民事务专员马格努斯·布伦纳同意加强在边境安全、边境管理和合法移民领域的合作。两人会晤后举行了代表团级会谈，《黎明报》报道。

对巴基斯坦措施的评估

布伦纳积极评价了巴基斯坦打击非法移民的措施。他表示，由于该国采取的行动，前往欧洲的非法移民减少了64%。

这位欧盟专员还指出，巴基斯坦联邦调查局的工作在资源有限的情况下展现了专业能力。他补充说，减少非法移民将为合法移民铺平道路。

纳克维表示，巴基斯坦对非法移民采取零容忍政策。他说，在将其水平降低64%后，该国的下一个目标是彻底根除这一现象。

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合法移民与边境安全

双方讨论了促进合法移民，以及扩大巴基斯坦与欧盟之间技术工人的机会。他们还同意加强在移民、机构间协调和边境管理问题上的协作。

巴基斯坦和欧盟计划在欧盟东部走廊倡议框架内合作，该倡议旨在打击非法移民。此外，会谈参与者还讨论了加强巴基斯坦海岸警卫队的能力。布伦纳向巴方保证将提供全面支持。

今年2月，巴基斯坦、意大利、西班牙和希腊已就发展合法移民途径达成协议，将其作为打击非法移民和非法偷运人员的工具。

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